Cientos de colonenses buscan empleo para el mantenimiento de la mina de cobre

Cientos de colonenses desempleados están siendo atendidos por el departamento de Recursos Humanos del proyecto Cobre Panamá, en jornadas enfocadas en brindar oportunidades laborales en trabajos de mantenimiento de la mina, informó la empresa.

La iniciativa ha generado una alta participación de personas provenientes de distintas comunidades de la provincia de Colón, quienes han acudido con la expectativa de acceder a un empleo formal que les permita recuperar estabilidad económica.

Los aspirantes han sido recibidos, orientados y registrados por el equipo de Recursos Humanos, en un proceso organizado que busca canalizar de manera directa las oportunidades disponibles hacia mano de obra panameña.

Las vacantes están enfocadas principalmente en labores de mantenimiento, fundamentales para la preservación de las instalaciones, así como en actividades asociadas al manejo del material extraído antes del cese de operaciones.

Cada contratación no solo significa un puesto de trabajo, sino también la posibilidad de dinamizar la economía local, apoyar a pequeños negocios y generar un efecto multiplicador en las comunidades.