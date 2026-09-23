CICYP: Panamá debe definir con responsabilidad el futuro de la mina

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) señaló que la operación minera existente en Donoso es una realidad que el país no puede ignorar y que requiere una solución responsable.

El gremio indicó que, independientemente de las distintas posiciones sobre su futuro, la mina plantea una situación económica, social, ambiental y jurídica que debe ser atendida con rigor técnico, seguridad jurídica, transparencia y participación ciudadana.

El CICYP consideró que corresponde evaluar las alternativas disponibles y determinar en qué condiciones puede alcanzarse una solución que proteja los intereses del país, preserve el ambiente y considere a las comunidades involucradas.

“Durante los últimos años, la discusión minera en Panamá se ha concentrado principalmente en el cobre y en una operación específica. Sin embargo, el país necesita ampliar la conversación”, advirtió. El Consejo sostuvo que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado panameño y cualquier aprovechamiento debe darse dentro del marco constitucional y legal vigente, con una regulación y fiscalización técnica y ambiental robusta e independiente.

Agregó que los beneficios que eventualmente genere el aprovechamiento de estos recursos deben administrarse con transparencia y visión de largo plazo, procurando que alcancen a las comunidades y contribuyan a prioridades nacionales.

Finalmente, enfatizó que Panamá no debe plantear la discusión como una elección entre proteger el ambiente y procurar el desarrollo, sino construir una política de Estado que permita conocer, administrar y decidir responsablemente sobre sus recursos minerales en beneficio de las actuales y futuras generaciones.