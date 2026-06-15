Cibest proyecta

Y.Calles | El crecimiento de la economía panameña se desacelerará hasta un 3,8% por distorsiones internacionales y los efectos de un fuerte fenómeno de El Niño, según el Informe de proyecciones económicas del Grupo Cibest.

El documento detalla que “El país se enfrenta a un panorama mixto este año, con riesgos al alza en cuanto al uso del Canal que se verían contrarrestados por el aumento de la inflación global”,

El informe también señala un panorama mixto para el Canal de Panamá: las tensiones en el Estrecho de Ormuz podrían aumentar el tránsito si países sustituyen proveedores de Medio Oriente, pero la sequía por El Niño limitaría el paso de barcos de alto calado.

El consumo de los hogares se verá golpeado por precios altos de combustibles y alimentos. Mientras, el desempleo sigue siendo el principal reto. En 2025 subió a 10,4% y 17,922 personas más quedaron sin trabajo. El 37% de los panameños lo ve como el mayor problema del país, según Gallup.

Cibest estima que la tasa baje de forma gradual de 9,7% este año a 8,4% en el mediano plazo, apoyada en sectores intensivos en mano de obra como la construcción, que hoy está en auge.