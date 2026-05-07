Chiriquí lidera la producción de nance

La producción de nance se concentra en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, indicaron los productores consultados.

De acuerdo con comerciantes y agricultores, esta fruta registra una alta demanda durante su temporada, que contempla los meses de junio a noviembre.

Por su parte, la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) destacó que “este rubro no cuenta con estadísticas formales de producción, debido a que se trata de un cultivo de traspatio”.

Benjamín Melamed, expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), manifestó que “el nance es una fruta de traspatio, cultivada de forma artesanal por personas que lo comercializan desde sus hogares”. Melamed añadió que, “se utiliza principalmente para chichas, pesadas de nance y paletas destinadas a la venta”.

En tanto, Olmedo Núñez, productor de Chiriquí, comentó que “la mayor concentración de cultivo de este rubro se encuentra en esta provincia, especialmente en las zonas tropicales”.

En cuanto al precio, Núñez explicó que durante su temporada, existe una alta demanda en el comercio, por lo que “el precio oscila entre B/.1.50 y B/.1.75 por libra, y una vez finaliza la temporada, baja a B/.1.00”.

Avelino Cortez, vendedor de legumbres, comentó que “durante su temporada de cosecha, las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera lideran su distribución, la cual es consumida para chicha, pesadas de nance, duros, mermeladas y dulces”.

Alejandro Hidalgo, vendedor en Merca Panamá, señaló que Chiriquí es uno de los principales productores, “en temporada, el nance puede alcanzar hasta B/.30.00 el tanque, mientras que cuando baja, se sitúa en B/.20.00”. Agregó que, “esta fruta no es importada, ya que el país cuenta con la producción necesaria para abastecer el mercado”.