Chiriquí, líder en producción de nance

La producción de nance se concentra en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, aseguraron productores consultados.

Según comerciantes y agricultores, esta fruta registra una alta demanda durante su temporada, que contempla los meses de mayo y junio.

En este contexto, la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) explicó que este rubro “no cuenta con estadísticas formales de producción, debido a que se trata de un cultivo de traspatio”.

Asimismo, un informe del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) detalló que “la producción de nance se desarrolla entre los meses de mayo y octubre”. Además, indicó que “en el mercado se comercializa principalmente la variedad conocida como criolla nacional”.

En cuanto a los precios, el IMA señaló que “estos pueden variar dependiendo de la presentación del producto, ya sea en bolsa, botella, galón o tanque de cinco galones”. La institución indicó que “una presentación de 12 botellas puede alcanzar un valor de B/.17.80”.

Mientras, Avelino Cortez, vendedor de legumbres en Panamá, señaló que “el nance que se distribuye en el mercado en su mayoría proviene principalmente de Chiriquí”.

Cortez agregó que durante la temporada “la libra puede venderse entre B/.1.50 y B/.1.75, mientras que fuera de época el precio puede disminuir hasta B/.1.00”.

Por su parte, Alejandro Hidalgo, comerciante en Merca Panamá comentó que “es una fruta muy utilizada por algunas personas para preparar chichas, pesadas de nance, duros, mermeladas y dulces”.

Hidalgo también mencionó que “el árbol de este rubro también es reconocido por algunos usos medicinales. La corteza hervida se utiliza como té para tratar dolores estomacales y la inflamación de la vejiga”, explicó.