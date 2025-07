Chiquita Panamá e Ilara Holding anuncian despido de más de mil trabajadores

Las empresas Chiquita Panamá LLC e Ilara Holding INC informaron que, a partir del próximo 18 de julio de 2025, procederán a la terminación de contrato de 1,189 trabajadores diarios, amparándose en una causal económica autorizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Según un comunicado conjunto, la medida está respaldada por las resoluciones No. DM-127-2025 y No. DM-128-2025, emitidas el 10 de julio de 2025, en las que el Mitradel autoriza el despido por motivos económicos en conformidad con el artículo 213, inciso C) del Código de Trabajo. Las empresas aclaran que esta acción aplica únicamente a los trabajadores con relación laboral vigente y que no hayan incurrido en abandono de trabajo.

Chiquita Panamá e Ilara Holding recalcaron que la decisión cuenta con respaldo legal y se ha tomado cumpliendo todos los requisitos exigidos por la legislación panameña.

Asimismo, informaron que los excolaboradores podrán acudir entre el 28 y el 31 de julio a las oficinas de Chiquita en Empalme, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para retirar el pago de sus prestaciones laborales y los documentos de finalización de contrato.