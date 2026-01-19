China y Canadá sellan un acuerdo de asociación luego de años de tensiones

El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sellaron este viernes un acuerdo de asociación estratégica con efectos para el comercio y el turismo, después de varios años de desconfianza mutua.

Carney celebró un "acuerdo histórico" en el marco de una "nueva asociación estratégica" con China, que deja atrás años de agrias disputas diplomáticas, detenciones recíprocas de ciudadanos y conflictos arancelarios.

"China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles", dijo Carney en una conferencia de prensa en Pekín, tras reunirse con Xi.

En virtud del acuerdo, Canadá permitirá la entrada de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con tarifas preferenciales del 6,1%.

China, de su lado, deberá reducir los aranceles a los derivados de canola del 84% a alrededor del 15% a partir del 1 de marzo, además de permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visado.

"Estoy sumamente feliz de que estemos avanzando con nuestra nueva asociación estratégica", dijo el alto funcionario canadiense.

A su vez, Xi apuntó que las relaciones entre China y Canadá alcanzaron un punto de inflexión en su último encuentro, que había sido realizado al margen de la cumbre de APEC en octubre.

"Se puede decir que nuestra reunión del año pasado abrió un nuevo capítulo para orientar las relaciones entre China y Canadá hacia la mejora", expresó.

"El desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y Canadá beneficia a los intereses comunes de nuestros dos países", afirmó, y añadió que estaba "contento" de ver las conversaciones de los últimos meses para restablecer la cooperación.

Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado en 2018 cuando Canadá arrestó a la hija del fundador del gigante tecnológico Huawei por orden de Estados Unidos, y China respondió con la detención de dos canadienses acusados de espionaje.

En los años siguientes, ambos países impusieron aranceles recíprocos a sus exportaciones.

Las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Canadá y Pekín, sin embargo, hizo que los dos países pasen la página de sus diferencias e inicien un acercamiento.

En 2024, Estados Unidos compró alrededor del 75% de las exportaciones canadienses, al tiempo que China fue el segundo mayor mercado, pero con una participación de apenas el 4%, según estadísticas oficiales de Canadá.

El viaje de Carney constituyó la primera visita de un jefe de gobierno de Canadá a la capital china en ocho años.