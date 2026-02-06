Chapman: Panamá supera meta fiscal y reduce el déficit un 40%

En el año 2025, Panamá logró una reducción histórica del déficit fiscal, de aproximadamente un 40%, representando una mejora de B/.2,069 millones en el balance fiscal, así lo afirmó, Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas (MEF).

Según el titular del MEF, el sólido desempeño demuestra “que es posible corregir los desequilibrios de las finanzas públicas sin frenar la actividad económica ni sacrificar la inversión pública o el gasto social prioritario”.

En un comunicado, el MEF detalló que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo del 6.23% del PIB en 2024 al 3.68% en 2025, superando la meta del 4.0% establecida por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Destacaron que la gestión del gasto se volvió más ordenada y eficiente. El gasto total del SPNF disminuyó un 5.3%, mientras que el gasto del Gobierno Central cayó un 9.4%, sin afectar la prestación de los servicios públicos esenciales. Explicaron que más del 80% del gasto público se destinó a salud, educación y protección social, reafirmando el compromiso del Estado con el bienestar de la población. Al cierre de 2025, las cuentas por pagar del Gobierno Central se redujeron en un 47.7%, pasando de B/.1,976 millones en 2024 a B/.1,034 millones en 2025.