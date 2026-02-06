Chapman: Panamá supera meta fiscal y reduce el déficit un 40%

En el año 2025, Panamá logró una reducción histórica del déficit fiscal, de aproximadamente un 40%, representando una mejora de B/.2,069 millones en el balance fiscal, así lo afirmó, Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas (MEF).Según el titular del MEF, el sólido desempeño demuestra 'que es posible corregir los desequilibrios de las finanzas públicas sin frenar la actividad económica ni sacrificar la inversión pública o el gasto social prioritario'.En un comunicado, el MEF detalló que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo del 6.23% del PIB en 2024 al 3.68% en 2025, superando la meta del 4.0% establecida por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.Destacaron que la gestión del gasto se volvió más ordenada y eficiente. El gasto total del SPNF disminuyó un 5.3%, mientras que el gasto del Gobierno Central cayó un 9.4%, sin afectar la prestación de los servicios públicos esenciales. Explicaron que más del 80% del gasto público se destinó a salud, educación y protección social, reafirmando el compromiso del Estado con el bienestar de la población. Al cierre de 2025, las cuentas por pagar del Gobierno Central se redujeron en un 47.7%, pasando de B/.1,976 millones en 2024 a B/.1,034 millones en 2025.