Chapman destaca avances económicos por disciplina fiscal

ML | El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, resaltó los avances en materia de “disciplina fiscal, reducción del déficit y ahorros” que ha realizado esta administración con miras a tener un mejor desempeño económico, que permita la generación de empleos.

Durante su participación en la Cumbre Ejecutiva2026, organizada por MEDCOM, Chapman aseguró que “hemos reducido el déficit fiscal en un 46%, lo que nos permitirá alcanzar nuestra meta fiscal del 4%”. Esto ha resultado en una reducción del 54% en la prima de riesgo del país.

Según Chapman, se requiere crear un ecosistema adecuado “que nos lleve a un círculo virtuoso, poner la casa en orden”. El ministro destacó que el país mantiene un posicionamiento positivo, resaltando su “estabilidad y conectividad”.

El titular del MEF, manifestó que impulsar algunas actividades será fundamental para seguir impulsando al país como hub logístico, financiero y portuario. El desarrollo portuario es importante. Además, el país ha mostrado ventajas competitivas, como proximidad a mercados, confiabilidad y resiliencia, diversificación y una plataforma confiable.

“Este país no está en una recesión, el mundo está creciendo menos y el mundo está convulsionado”, dijo Chapman. Aseguró que el país tendrá un crecimiento positivo.