Centro Operativo de la Caja de Ahorros en Panamá Oeste será una sede administrativa

El recién inaugurado Centro Operativo en Panamá Oeste de la Caja de Ahorros (CA) es un espacio para el personal administrativo de la entidad bancaria, donde realizarán todas sus actividades diarias, informó el equipo de comunicación de la organización.

“Todas las áreas tienen representación aquí, de los diecisiete departamentos de la organización, todos tienen colaboradores, de una u otra forma”, explicó Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros.

Farrugia indicó que el centro cuenta con una cantidad representativa de la fuerza laboral de la CA. “Nosotros tenemos 2,300 colaboradores y aquí son 222; es alrededor del 10% de la planilla, eso es significativo”, manifestó.

La nueva instalación, ubicada en Market Plaza, de Costa Verde en La Chorrera, “cuenta con espacios funcionales y de bienestar como salas de capacitación, áreas de descanso, sala de lactancia y zonas de atención integral para los colaboradores”, agregó el gerente general.

Acerca de la CA

La Caja de Ahorros es una entidad bancaria estatal con más de 91 años de solidez y confianza. Cuenta con más de 60 sucursales, una sucursal móvil, más de 300 cajeros automáticos y más de 300 Caja Amiga a nivel nacional.