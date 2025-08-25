CCIAP rechaza tasar a pasajeros en tránsito por Tocumen

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechaza la propuesta que plantea el Anteproyecto de Ley N. 131, de establecer una tasa de uso aeroportuario a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La CCIAP advirtió que esta medida representa un riesgo directo para la competitividad del país y la sostenibilidad del centro de conexión aérea del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que se ha consolidado gracias al esfuerzo conjunto del Estado, la empresa privada y una estrategia de largo plazo que posiciona a Panamá como un centro regional de conexiones.

“Panamá no es el único centro de transbordo en la región. La aviación internacional evoluciona de manera constante y competitiva, por lo que debemos pensar estratégicamente cómo mantener nuestras ventajas, y no ponerlas en peligro con medidas que pueden ahuyentar aerolíneas y pasajeros. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro”, señaló Juan Arias, presidente de la CCIAP.

El gremio destacó que Panamá goza de una conectividad envidiable para un país pequeño, lo que se traduce en más vuelos y destinos, incluyendo conexiones directas con Europa. Este posicionamiento impulsa el crecimiento del turismo y dinamiza otros sectores productivos que dependen de la conectividad aérea.

Asimismo, la CCIAP subrayó que otras ciudades y aeropuertos de la región siguen invirtiendo para copiar o reemplazar el modelo panameño, conscientes de que la conectividad internacional es un motor clave para atraer turismo, negocios e inversión extranjera.

“El hub de Tocumen es hoy un pilar fundamental del turismo, el comercio, los servicios y la atracción de inversiones. Poner un impuesto que afecte lo que se ha convertido en motor importante de nuestra economía y competitividad como país traería efectos negativos de gran impacto”, advirtió Arias.

El presidente de la CCIAP reiteró: “El país debe mantener reglas claras y competitivas. Introducir cargas que no existen en otros hubs de la región no solo nos resta atractivo, sino que impacta a toda la economía, especialmente sectores que dependen de la conectividad aérea”.

La CCIAP manifestó que comparte la preocupación sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura y los servicios de salud pública que plantea el anteproyecto de ley, pero advirtió que los mecanismos de financiamiento no deben atentar contra sectores estratégicos que sostienen la economía nacional.

“Estamos dispuestos a contribuir en la construcción de propuestas que logren atender las necesidades sociales del país, pero debemos cuidar las conquistas logradas en materia de conectividad aérea. Tocumen es un activo nacional que debemos proteger con visión de futuro”, concluyó Arias.