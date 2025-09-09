CCIAP: Con la Ley de Interés Preferencial aprobada ganan las familias panameñas

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, expresó su respaldo a la aprobación de reformas a la ley de interés preferencial.

“Hoy ganan las familias panameñas: con la Ley de Interés Preferencial aprobada, es hora de arrancar a construir y financiar el futuro de los panameños”, afirmó Arias, destacando el impacto positivo que tendrá esta ley en hogares y comunidades.

La aprobación del Proyecto de Ley 341, la Asamblea Nacional corrige obstáculos presentes en la ley que se encontraba en vigor y da certeza a miles de familias panameñas que buscan su vivienda. Esta decisión no solo representa esperanza para los hogares, sino que también impulsa la generación de empleo, ingresos y confianza en la economía del país, agregó el líder empresarial.

Arias agregó que, “la Asamblea ha hecho lo correcto. No hablamos de cifras, hablamos de panameños que hoy ven más cerca la posibilidad de un hogar propio. Esa es la verdadera medida del crecimiento”.