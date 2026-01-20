$!“Carreteras y puertos”, inversiones clave en Bocas del Toro y Veraguas

Mejorar la infraestructura turística, desarrollar muelles y puertos de cruceros, así como optimizar las carreteras y la conectividad aérea y terrestre, son las principales inversiones que requieren las provincias de Bocas del Toro y Veraguas para dinamizar la economía y generar empleo, aseguraron empresarios.

Líderes gremiales indicaron a Metro Libre, que en el caso de Veraguas, entre los proyectos prioritarios figuran: la rehabilitación vial, modernización del puerto de Montijo y la culminación de la carretera hacia Santa Fe. En cuanto a Bocas del Toro, la construcción de un puerto de cruceros, ampliar el Aeropuerto Internacional Capitán Manuel Niño, en Changuinola y el de Isla Colón.

Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, señaló que “la conectividad aérea de la provincia sigue siendo deficiente tras los hechos del año pasado que destruyeron la zona”. Agregó que, “el Aeropuerto de Changuinola necesita una pista más amplia para permitir el aterrizaje de más aeronaves y aumentar la llegada de turistas; además de la construcción de un muelle en Isla Colón para el atraque de cruceros. Proyectos que generarían empleo y dinamizarían la economía local”.

En tanto, Emiliano Torres, exalcalde de Bocas del Toro, indicó que “la provincia necesita con urgencia un puerto de cruceros, ya que las embarcaciones que llegan no pueden permanecer por falta de infraestructura, una obra que sería clave para impulsar la economía local”.

Por su parte, Cristina Ortíz, exdirectora de la Autoridad de Turismo Regional de Veraguas, comentó que, “en Mariato, especialmente en áreas como Torio y Malena, es clave mejorar las vías de acceso, fortalecer la promoción de sus playas y ordenar el crecimiento turístico para atraer visitantes nacionales y extranjeros. Montijo necesita con urgencia la rehabilitación de su red vial y la modernización de su puerto, lo que permitiría dinamizar el turismo náutico y comercial”.

Ortíz destacó que, “la provincia de Veraguas posee un enorme potencial turístico distribuido en todos sus distritos, por lo que la reactivación económica y la generación de empleo dependen, en gran medida, de inversiones sostenidas en infraestructura, promoción y ordenamiento turístico”.