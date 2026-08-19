Canciller Martínez-Acha inicia visita oficial a El Salvador para abordar integración regional

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, arribó este miércoles a San Salvador para iniciar una visita oficial en la que abordará temas relacionados con las relaciones bilaterales y la integración centroamericana.

Conforme el reporte de Cancillería, a su llegada, el canciller panameño fue recibido por el embajador de Panamá en El Salvador, Enrique Duque.

Como parte de su agenda, Martínez-Acha Vásquez sostendrá una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco. Ambos funcionarios revisarán asuntos de la agenda común relacionados con cooperación, comercio y desarrollo político y social.

El canciller también se reunirá con la nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Lina Ajoy Rojas, cuya sede se encuentra en San Salvador.

En este encuentro, Panamá planteará temas relacionados con el fortalecimiento de la institucionalidad del SICA, la coordinación política entre sus Estados miembros y el impulso de proyectos conjuntos de desarrollo frente a los desafíos económicos y sociales de la región.

La visita del canciller panameño coincide con los 117 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y El Salvador.