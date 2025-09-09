Canciller Martínez-Acha fortalece relaciones estratégicas con Japón

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión en Tokio con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, durante su primera visita oficial a Japón, consolidando así una nueva etapa en los 121 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El jefe de la diplomacia panameña fue recibido con una cálida bienvenida por parte del canciller Iwaya, quien resaltó la relevancia de Panamá como socio estratégico, y reiteró el valor compartido de ambos países en torno a la democracia, la economía de mercado y el Estado de derecho.

Además, subrayó el papel clave de Panamá como administrador del Canal, infraestructura esencial para Japón, uno de sus principales usuarios.

El canciller Martínez Acha, en nombre del Gobierno panameño, agradeció la hospitalidad japonesa y resaltó los logros de la visita oficial del presidente José Raúl Mulino, como la posibilidad de un vuelo directo Tokio-Panamá con All Nippon Airways.

Esos avances reflejan no solo el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sino también el compromiso de Panamá con la integración regional y global, colocando al país como un socio confiable y un puente estratégico entre América Latina y Asia.

Con esta visita, el canciller quien formó parte de la comitiva que acompañó al presidente Mulino al país asiático, refuerza la posición de Panamá en el escenario internacional, proyectando una diplomacia activa, moderna y orientada a resultados concretos para el desarrollo nacional.