Canciller de Panamá analiza posible ruta aérea directa Tokio-Panamá con All Nippon Airways

ML | Autoridades panameñas y de japonesas tras la reunión.
Redacción Web
09 de septiembre de 2025

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, sostuvo un encuentro con Katsuya Goto, vicepresidente ejecutivo de All Nippon Airways (ANA), para explorar una futura conexión aérea directa entre Tokio y Panamá.

Durante la reunión, el ministro Martínez-Acha Vásquez brindó una amplia explicación sobre los beneficios que implicaría el establecimiento de esta ruta, destacando las ventajas estratégicas que ofrece el Hub de las Américas en el Aeropuerto de Tocumen.

En la actualidad, All Nippon Airways opera 85 rutas internacionales y 119 nacionales, es la compañía aérea más grande de Japón y una de las más importantes de Asia.

