Canal de Panamá reducirá tránsito de buques por el fenómeno de El Niño

El Canal de Panamá reducirá a partir de septiembre el número de buques que podrán cruzarlo debido al descenso de lluvias por el fenómeno de El Niño, anunció la administración de esta estratégica vía interoceánica.

La ruta, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, bajará a partir del 3 de septiembre el número de tránsitos diarios de 36 a 34 barcos, y doce días después a 32, según un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La vía panameña funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han disminuido su nivel por los “efectos adversos del fenómeno de El Niño”.

Se han registrado “precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica del canal” y se “requieren acciones adicionales para respaldar la sostenibilidad a largo plazo” de las operaciones, agregó.

La ACP, entidad autónoma del Estado, puso en marcha hace meses otras medidas de ahorro de agua, como la reducción del calado de los buques.

En 2023, El Niño obligó a la ACP a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios debido a que los lagos estuvieron en niveles mínimos.

La ACP advirtió a las navieras que “una reducción en el número de tránsitos diarios podría incrementar los tiempos de espera para las embarcaciones que lleguen a la vía acuática sin una reserva confirmada”.

Además, el canal disminuirá el calado máximo de los buques a 14,48 metros a partir del 1 de octubre.

- No se descartan nuevas medidas -

La ACP no descartó tomar nuevas medidas restrictivas en función de las lluvias que se produzcan en las próximas semanas.

Sin embargo, los expertos auguran que este año serán fuertes los efectos de El Niño.

“Debido a que las condiciones meteorológicas están evolucionando con mayor rapidez de lo originalmente previsto, el canal de Panamá realizará todos los esfuerzos razonables para anunciar cualquier ajuste futuro con la mayor antelación posible”, indicó la ACP.

El canal de Panamá, de 80 kilómetros de longitud, tiene entre sus principales usuarios a Estados Unidos, China, Japón, Chile y Corea del Sur.

La vía panameña, construida por Estados Unidos e inaugurada en 1914, conecta principalmente a los países asiáticos con la costa este del país norteamericano.

El nivel de los embalses es un tema sensible para el canal, que también abastece de agua potable a la mitad del país, de poco más de 4,2 millones de habitantes.

La ACP planea construir un embalse de 4.600 hectáreas en río Indio, al oeste de la ruta, para garantizar el suministro de agua y evitar que las sequías afecten su funcionamiento.

El embalse permitiría llevar agua a Gatún por un túnel de nueve kilómetros.

Los trabajos, que afectarán a unas 2.000 personas que residen en el lugar -una parte de las cuales rechaza el proyecto-, deben comenzar en 2028 y culminar en 2031, con una inversión de 1.600 millones de dólares.