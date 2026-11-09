Canal de Panamá aumenta a 34 los cupos diarios de tránsito y eleva el calado en Neopanamax

El Canal de Panamá aumentó de 33 a 34 los cupos diarios para el tránsito de buques y elevó el calado máximo autorizado para las embarcaciones que utilizan las esclusas Neopanamax, ante la mejora en los niveles de los lagos.

Según informó la vía interoceánica mediante un aviso a las navieras, se incorporó un espacio adicional de reserva para buques de la categoría Super en las esclusas Panamax, con lo que los cupos diarios en este segmento pasan de 18 a 19.

Con este ajuste, el Canal dispone de 24 espacios diarios en las esclusas Panamax y 10 en las Neopanamax, para un total de 34 tránsitos por día.

La medida también contempla un aumento del calado máximo permitido en las esclusas Neopanamax, que desde este 9 de noviembre queda establecido en 15.24 metros (50 pies), sin una fecha definida para su finalización.

El Canal atribuyó los ajustes a la recuperación de los niveles de los lagos y a las proyecciones hidrológicas favorables, condiciones que permiten aprovechar mejor el recurso hídrico sin comprometer la sostenibilidad de las operaciones.

El cupo adicional se incorporará al sistema regular de reservas. Para los tránsitos del 12 al 17 de noviembre estará disponible mediante el Período 3, correspondiente a subastas; entre el 18 y el 23 de noviembre se ofrecerá a través del Período 2, de Competencia Especial. A partir del 24 de noviembre, se incluirá en la apertura regular del Segundo Período de Competencia.

La administración recordó que el sistema de reservas es el único mecanismo que garantiza una fecha de tránsito para los buques, mientras que las embarcaciones que no cuenten con un espacio reservado podrían enfrentar mayores tiempos de espera.