Cambios globales obligan a reforzar estrategia marítima

Líderes de la industria marítima reconocieron que las tensiones globales están impactando en el comercio internacional, por lo que es necesario que Panamá se mantenga a la vanguardia para enfrentar los desafíos y atender la demanda del mercado.

Consideran que es importante apostar por la modernización, el desarrollo del sistema portuario nacional, incorporar nuevas tecnologías y lograr una mayor eficiencia logística, ante los reajustes que dicta la realidad de hoy.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, advirtió que “las tensiones en la región están afectando el comercio marítimo mundial, por el que transita el 20% del petróleo crudo, el 19% del gas natural licuado y el 13% de químicos y fertilizantes”.

Domínguez agregó que ante estas situaciones los países deben prepararse con “la electrificación de los puertos, la introducción de nuevas tecnologías y medidas que permitan disminuir emisiones, agilizar el tráfico marítimo, reducir tiempos y aumentar la eficiencia, lo que además impulsa la generación de empleos y la economía nacional”.

Asimismo, resaltó que “dependemos de los puertos para que los buques puedan seguir operando, por lo que buscamos eficiencias y que nuevas regulaciones puedan ser implantadas para mejoras”.

Por su parte, Gerardo Vázquez, presidente del comité organizador del Convención Marítima de las Américas 2026, dijo que “tenemos desafíos geopolíticos, por lo que pensamos que el diálogo es la mejor forma de solucionar los retos”.

Agregó que, “la lección aprendida en los últimos años es que hay mucha volatilidad y un futuro incierto. Por tanto, organizaciones, países y empresas tienen que ser ágiles, prepararse para cambios de rutas y mantenerse al tanto de los cambios políticos y tecnológicos”.