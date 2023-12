Cámara de Tierras Altas: Admisión de querella es un hito

“Lo que queremos es que se hagan las investigaciones, que se determine el involucramiento, y los delitos que se cometieron para que la justicia cumpla su labor”, dijo Maru Gálvez, presidenta de la Cámara de Turismo de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, ante la admisión por el Ministerio Público de una querella penal presentada contra 21 ciudadanos, quienes fueron señalados desde el gremio empresarial, por los delitos contra el patrimonio económico, terrorismo y seguridad colectiva.

Gálvez indicó que en “Tierras Altas tenía tres puntos de cierres severos que estaban 24 horas, 7 días a la semana cerrados. Debido a esto las afectaciones, mucho más que económico, las afectaciones fueron sociales, emocionales, psicológicas, de salud, se puso en peligro la seguridad alimentaria de esta país”.

La ejecutiva explicó que entre los acusados hay “una personalidad venezolana. Es una persona que está identificada como uno de los presuntos líderes dentro de lo que se llevó a cabo”.

Resaltó que con la querella quieren “crear un precedente de que las personas sepan que no puede haber impunidad. Uno no puede violentar los derechos de un distrito completo y pensar de que no tiene que pagar las consecuencias”.

Por otro lado, la presidenta del gremio afirmó que trabajan para fomentar el turismo en la zona. y explicó que buscan que se “emita un decreto municipal” que establezca que la Alcaldía “sea notificada antes de que alguna protesta se lleve a cabo, que la persona que este liderizando la protesta pacífica se identifique y que se garantice que estas protestas pacíficas no interrumpan las vías de acceso y comunicación del distrito y que no genere pérdidas”.

Agregó que “estamos lanzando una campaña, a través de agencias online. Vamos a sacar campañas para hacer promociones que inviten a ese panameño a retomar la confianza, visitar Tierras Altas, disfrutar de nuestros productos y disfrutar este verano”.

“En la comunidad de Tierras Altas pueden haber más de 500 empresas, somos una población de 23 mil personas. Los sectores principales son el agro, el turismo y el comercio”, confirmó.

Destacó que “solamente en turismo, tenemos más de 250 habitaciones hoteleras y también muchos comercios relacionados. Las fincas agroturísticas, las fincas de café”.

Reconoció que los turistas “han empezado a llegar y estamos emocionados de empezar a recibir esa confianza en el cliente y turista, que esta subiendo y disfrutando de este verano que tenemos en Tierras Altas y por eso le hacemos un llamado a todos esos que están planeando sus vacaciones en este momento, que nos visiten que estamos con los brazos abiertos para esperarlos”.

Pese a todo el impacto económico y social negativo, el sector empresarial chiricano se mantiene optimista de lograr pronto una recuperación.