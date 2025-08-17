Cámara de Comercio pide a la Asamblea Nacional pasar del “matraqueo” al trabajo real

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Alberto Arias S., destacó la necesidad de que la Asamblea Nacional deje atrás el tiempo perdido en matraqueo, fotos y discursos y comience a trabajar en las verdaderas prioridades del país.

Según Arias, ya se conformaron las comisiones y se nombraron las juntas directivas, por lo que “basta de excusas, llegó la hora de trabajar en serio”.

En su comunicado dominical, Arias enfatizó que la Comisión de Presupuesto debe iniciar de inmediato las vistas presupuestarias, un proceso fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la asignación de recursos hacia las verdaderas necesidades del país. Señaló que, de haber sido ejecutado con seriedad, hoy probablemente no se estaría discutiendo la eliminación de jubilaciones especiales para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral y otros tribunales superiores.

El líder empresarial también llamó a todas las comisiones legislativas a trabajar “sin más dilatación”, legislando para la mayoría y no para intereses particulares, y evitando intentos de amnistías que favorezcan a individuos implicados en casos de corrupción.

Entre los proyectos pendientes que Arias destacó están la revisión de la Ley 468 sobre intereses preferenciales, clave para el acceso a la vivienda; la regulación del hospedaje turístico de corta estancia, que podría dinamizar el turismo, el comercio y los servicios; y la discusión de la Ley General Anticorrupción junto con reformas al Código Penal, pasos esenciales para combatir la corrupción y devolver la confianza a las instituciones.

Finalmente, Arias recordó la importancia de revisar el Reglamento Interno de la Asamblea para evitar que las maniobras políticas sigan paralizando el trabajo legislativo. "Panamá necesita una Asamblea funcional, productiva y responsable. Ya perdimos 45 días. No más negociaciones para controlar, repartir o bloquear. La única negociación que queremos es con el pueblo: leyes que benefician a todos", concluyó.