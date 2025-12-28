Caen 15 extranjeros sin permiso de trabajo en operativos en la capital

Personal de la Dirección Nacional de Inspección efectuó operativos nocturnos de fiscalización en cuatro puntos de la ciudad capital, abarcando cinco empresas y confirmando la presencia de 15 trabajadores extranjeros, 11 hombres y 4 mujeres de nacionalidad colombiana, dominicana, cubana y peruana, quienes laboraban sin el permiso de trabajo exigido por la normativa panameña.

Ante estas faltas, el Ministerio de Trabajo levantó cinco providencias administrativas, ordenando a los empleadores a corregir de manera inmediata las anomalías detectadas y a responder a los procesos legales establecidos, reiterando que estas infracciones conllevan sanciones severas, que pueden ir desde económicas hasta el cierre de los establecimientos.

En el operativo participó el Servicio Nacional de Migración, entidad que emitió 15 citaciones por incumplimiento y por falta de documentación legal para permanecer en el país.

El Mitradel recordó que el Artículo 17 del Código de Trabajo limita la contratación de personal extranjero a uno por cada 10 trabajadores panameños y reafirmó que continuará intensificando los operativos para salvaguardar los derechos laborales y garantizar el orden a nivel nacional.