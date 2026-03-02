Cachete de Chola, emprendimiento de una joven oriunda de la comarca Ngäbe Buglé

Jeniffer Rodríguez, una joven de 25 años de edad, oriunda de la Comarca Ngäbe-Buglé, convirtió su pasión por la repostería en un emprendimiento familiar llamado Cachete de Chola. Junto a su hermano José Rodríguez y sus padres inició la elaboración de pan de masa madre sin levaduras comerciales.

Aunque la joven nació en la comarca, creció en la ciudad capital, específicamente en Llano Bonito, corregimiento de Curundú, donde actualmente elabora sus panes y postres.

Rodríguez relató que su emprendimiento comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando su familia enfrentaba dificultades para conseguir empleo. “Estábamos todos en casa y mi hermano y yo decidimos experimentar haciendo pan, porque es algo que nos gusta”, dijo. Agregó que “con el tiempo decidimos empezar a vender a nuestros contactos más cercanos”.

La emprendedora detalló que entre los productos que ofrece se encuentran el pan de pasas, mamallena, rollos de canela y el pan de mantequilla y huevo.

Destacó su reconocido pan de masa madre, icónico por “no realizarse sin levadura ni conservantes artificiales, utilizando en su lugar un fermento natural de agua y harina. Dando como resultado un pan nutritivo y de menor índice glucémico, siguiendo una tradición europea”.

Rodríguez explicó que para la elaboración de sus panes y dulces utiliza productos como “harina y azúcar integral y agua, todo natural”.

La joven detalló que el precio de sus productos van desde los B/.5.00 hasta los B/.16.00. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @cachetedecholaco.