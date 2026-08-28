Buque paga monto histórico de USD 5,3 millones por cruzar el Canal de Panamá

Un buque con gas licuado de petróleo pagó 5,3 millones de dólares por cruzar más rápido el Canal de Panamá, que en una semana reducirá los tránsitos por el fenómeno de El Niño, informó una fuente oficial.

El canal, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, disminuirá a partir del 3 de septiembre el número de tránsitos diarios de 36 a 34 barcos. Doce días después, los reducirá a 32 para ahorrar agua debido al bajo nivel de los lagos que abastecen la vía.

Esta funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han disminuido su nivel por los efectos adversos del fenómeno de El Niño.

La administradora designada del canal, Ilya Espino de Marotta, confirmó ante una pregunta de la AFP que un buque pagó 5,3 millones de dólares por cruzar la ruta, aunque no dio detalles de la embarcación.

Sin embargo, la agencia Bloomberg indicó que la empresa surcoreana SK Gas Ltd fue la que pagó la cifra para cruzar el buque G. Spirit el próximo 1 de septiembre, dos días antes del inicio de las restricciones de tránsito.

“Hemos tenido tres subastas así un poquito altas últimamente” dijo. Y confirmó que “es la mayor cantidad” pagada hasta el momento, agregó.

Nueve de cada de diez cruces por el canal se programan mediante reservas. Los cupos restantes o aquellos tránsitos que se modifican por alguna contingencia de última hora se subastan.

En abril, un buque llegó a pagar hasta cuatro millones de dólares en una de esas subastas por la urgencia de cruzar hidrocarburos a raíz de la mayor demanda por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Espino de Marotta aclaró que el precio de la subasta lo “dicta el mercado, el Canal pone un precio base y ahí debe depender de qué buque tiene mayor necesidad de lograr un tránsito el que va subiendo las cifras”.

La Autoridad del Canal de Panamá dijo en un comunicado que el precio promedio de la subasta entre octubre de 2025 y febrero de 2026 fue de unos 55.000 dólares. Sin embargo, los resultados recientes fueron tres veces superiores.

El canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.