Buhoneros deberán tener permiso y solo panameños podrán ejercer la actividad

Inscribirse en el Registro Nacional de Buhoneros, contar con permisos municipales, cumplir con normas sanitarias y tener nacionalidad panameña, son algunas de las exigencias que están en la Ley 540 del 2 de julio de 2026, que “establece el marco normativo para la formalización del sector de los buhoneros”, que empezará a regir en octubre de este 2026.

La ley sancionada por el presidente José Raúl Mulino, detalla los lineamientos generales y las políticas públicas orientadas a la formalización progresiva del sector, con el objetivo de garantizar los derechos a la dignidad humana, al trabajo y a la convivencia en el espacio público.

Entre sus disposiciones, crea el Registro Nacional de Buhoneros, bajo la rectoría del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el cual funcionará de manera coordinada con los registros municipales existentes o que se creen para ese fin.

Asimismo, cada municipio llevará un registro local para efectos de ordenamiento territorial y uso del espacio público, mientras que el MICI consolidará la información a nivel nacional para fines estadísticos, de política pública y acceso a programas de formalización.

La ley también crea el permiso de acreditación de buhonero autorizado, un documento oficial que habilitará a los comerciantes para ejercer su actividad y acceder a los beneficios contemplados en la normativa.

Para obtener este permiso será necesario ser ciudadano panameño, presentar copia de la cédula de identidad personal, estar inscrito en el Registro Nacional de Buhoneros, declarar la actividad económica que desarrollará e indicar el lugar donde trabajará. En el caso de quienes se dediquen a la venta de alimentos, también deberán contar con los carnés de salud vigentes.

La ley también faculta a los municipios para establecer requisitos adicionales, siempre que no se contradigan con el contenido de la legislación nacional.

El diputado Ernesto Cedeño explicó que la normativa permitirá identificar a quienes ejercen la buhonería y verificar que cumplan con los requisitos establecidos. “La formalización permitirá tener un control de los buhoneros y verificar que todo esté en regla, además de que esta actividad solo puede ser ejercida por panameños”, afirmó.

Cedeño añadió que “la ley también brinda mayor seguridad a los consumidores al exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias”. Además, “no podrá ejecutarse un desalojo sin que previamente se presente un plan de reubicación para los comerciantes”.

Por su parte, Pedro Medina, vocero de los comerciantes informales en la Peatonal, respaldó la nueva legislación al considerar que “permitirá el retorno ordenado de los vendedores a los espacios públicos”. Destacó que “la actividad solo podrá ser ejercida por panameños y deberán contar con la certificación correspondiente, cumplir con los requisitos establecidos y optar por espacios organizados como kioscos para mejorar la imagen de la ciudad”.