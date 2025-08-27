BRC Ratings – S&P Global eleva la calificación crediticia de Tocumen, S.A. a categoría ‘A’

La agencia de riesgo crediticio BRC Ratings – S&P Global S.A. anunció hoy que elevó la calificación de deuda de Tocumen, S.A., pasando de BBB+ a ‘A’, lo que consolida su posición dentro del grado de inversión.

Según la firma, “esto coloca a Tocumen, S.A. como una empresa con una sólida capacidad para cumplir sus compromisos financieros”. Se trata de la tercera calificación más alta dentro del grado de inversión otorgada por esta agencia, afiliada a la reconocida S&P Global Ratings, que evalúa la solvencia de empresas e instituciones a nivel mundial.

En su informe, BRC Ratings explicó que la mejora responde a “sus resultados financieros y operativos favorables, respaldados por los consistentes niveles de tráfico de pasajeros”. Tocumen cerró 2024 con 19.2 millones de viajeros, una cifra récord que confirma “su relevancia estratégica en la conectividad regional”, manteniendo hasta julio de 2025 un crecimiento promedio del 7,2%.

Para el periodo 2025-2027, la agencia proyecta para Tocumen “márgenes EBITDA entre 65% y 70%, así como niveles de apalancamiento (deuda neta sobre EBITDA) cercanos a 6 veces”. También destacó que la terminal aérea “cuenta con niveles de liquidez suficientes para cubrir sus pagos de intereses, atender sus requerimientos operativos y ejecutar su plan actualizado de inversiones”.

La calificadora resaltó además que “Tocumen, S.A. cuenta con el respaldo que el Gobierno de Panamá le da, lo que proyecta continuidad a largo plazo, dada la relevancia estratégica que esta terminal aérea representa para el desarrollo económico del país”.

De cara al futuro, BRC Ratings – S&P Global proyectó que “el tráfico aéreo crecerá a una tasa del 8% anual para los próximos tres años” y ajustó sus estimaciones de ingresos totales de Tocumen, S.A. a un rango entre US$310 millones y US$360 millones, lo que representa “un crecimiento anual en torno al 7%”.

La firma concluyó que la mejora en la calificación coloca al Aeropuerto Internacional de Panamá “en una posición reforzada para ejecutar sus planes de expansión y seguir contribuyendo al desarrollo económico y la conectividad aérea de Panamá y de la región”.