Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé lideran cultivo de rábano

En Panamá se producen alrededor de 887.3 quintales de rábano al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la información oficial, la producción de esta hortaliza se concentra en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé.

El INEC detalló que “un total de 93 productores registraron una cosecha de 887.3 quintales de rábano en una superficie de 4.73 hectáreas”.

Según el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la mayor producción de este rubro se da en abril, mayo y junio. Como es un cultivo corto se puede producir en cualquier época del año.

Además de su producción, el IMA destacó que “el rabanito es la única variedad de este rubro y se le atribuyen propiedades antiescorbúticas y diuréticas, además de beneficios para la salud hepática. La hortaliza contiene fibra, hidratos de carbono, vitamina C y folatos, así como minerales como potasio, magnesio, yodo, calcio y fósforo”.

En cuanto a su comercialización, Avelino Cortés, vendedor de legumbres en Merca Panamá, indicó que “es una hortaliza que se vende, pero no con mucha frecuencia”. En cuanto a los precios dijo que “actualmente, 12 mazos tienen un costo de B/.12.00, mientras que la libra cuesta alrededor de B/.1.00”.

Cortés agregó que “el rábano producido en el país no se exporta, ya que su comercialización se concentra en el mercado nacional”.