BCIE prevé aportar $100 mil para estudio de planta regional de vacunas y biofármacos

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) prevé aportar $100 mil en asistencia técnica para la elaboración del Estudio de Factibilidad Integral de la futura Planta Regional de Manufactura de Vacunas y Biofármacos, correspondiente a la segunda fase del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB AIP).

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), la asistencia técnica fue suscrita entre el BCIE y la institución durante un acto celebrado el 24 de agosto de 2026 en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El apoyo permitirá desarrollar los estudios y elementos necesarios para avanzar en la estructuración del proyecto, evaluar su viabilidad y preparar una plataforma técnica que facilite su presentación ante potenciales aliados y actores estratégicos.

El proyecto busca impulsar la investigación, innovación y producción regional de vacunas y biofármacos, así como fortalecer las capacidades de Panamá y otros países de la región en materia de salud pública.

La iniciativa cuenta con respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y se desarrolla en alianza con el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos) de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil.