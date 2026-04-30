Banco Mundial aprobó un financiamiento de $60 millones para mejorar servicios de tierras en Panamá

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un financiamiento de hasta US$60 millones para apoyar a Panamá en la transformación de su sistema catastral, con el fin de modernizar la gestión de la tierra y mejorar el acceso a los servicios de propiedad. Esta iniciativa contribuirá a fortalecer las condiciones para la inversión y a generar empleo durante su implementación.

El Programa de Transformación del Catastro de Panamá por Resultados permitirá desarrollar un sistema nacional de catastro multipropósito, moderno e integrado, donde la información sobre terrenos y propiedades esté consolidada en una plataforma digital compartida, actualizada y accesible para ciudadanos, municipios y entidades públicas.

Actualmente, solo alrededor del 36 % del territorio nacional cuenta con información catastral, en su mayoría desactualizada, y apenas el 19 % de las propiedades está titulada, principalmente en áreas urbanas. A través de este proyecto, se mejorará el acceso a los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en áreas seleccionadas, reduciendo tiempos en los trámites de propiedad y facilitando el acceso a información confiable, contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica y el uso productivo del suelo.

“La modernización del catastro nacional es una pieza clave para fortalecer la gestión del Estado y avanzar hacia un sistema más transparente y ordenado. Este programa nos permitirá contar con información actualizada y confiable sobre la propiedad, mejorar la valoración y ordenar los procesos vinculados a la tierra. A través de este proyecto, el país continúa avanzando hacia una administración pública más eficiente y el fortalecimiento de las finanzas públicas de manera equitativa y transparente, en beneficio de los panameños.”, indicó Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas.

Los principales beneficiarios serán los usuarios de los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en las áreas de intervención del programa, quienes contarán con mayor seguridad jurídica sobre la tierra y mejor acceso a información de propiedad.

“Para muchas personas, no tener un título de propiedad significa vivir con inseguridad y sin acceso a oportunidades. Este programa facilitará el acceso a servicios de tierras confiables que fortalezcan los derechos de las personas y su capacidad de generar ingresos”, indicó Juan Pablo Uribe, Director de División del Banco Mundial. Añadió “que un sistema de tierras más confiable crea mejores condiciones para la inversión y la generación de empleo en las comunidades beneficiadas”.

Se espera que el programa genere alrededor de 1,200 empleos directos durante su implementación, vinculados a la modernización catastral, y que de manera indirecta beneficie al sector privado y a los tenedores de tierras al mejorar las condiciones para la inversión productiva, el acceso al crédito y la planificación territorial. Además, fortalecerá la capacidad del Estado para planificar e invertir de manera más eficiente.

La operación se financiará mediante un Programa por Resultados (PforR), por el cual los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de metas específicas, como mejoras en los servicios catastrales, reducción de tiempos en los trámites y ampliación del acceso a información de tierras confiable y actualizada.

Esta operación respalda un programa para modernizar el catastro nacional multipropósito de Panamá, que asciende a US$95.15 millones, y que combina recursos del Banco Mundial y del Gobierno de Panamá, y será implementado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).