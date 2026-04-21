Bajan las ventas de restaurantes tras nueve días de huelga de repartidos de PedidosYa

Propietarios de restaurantes aseguraron que registran un baja en sus ventas debido a la huelga que realizan los repartidores afiliados a la plataforma PedidosYa, que cumple hoy su noveno día.

Desde el pasado 13 de abril, los motorizados se mantienen en paro, reclamando una mejor remuneración en el sistema de pagos por las entregas que realizan, ya que recientemente la empresa hizo cambios que han “reducido sus ingresos hasta en un 50%”.

Rino Tamburelli, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (AREA), indicó que “esta huelga sí ha estado afectando las ventas, ya que este servicio representa un canal importante de distribución para los restaurantes”.

Tamburelli explicó que ante la situación, se han adoptado alternativas que han permitido mantener cierta estabilidad en las ventas durante la semana, como “el uso de otras plataformas de entrega como Uber Eats y ASAP”. Además, destacó que “muchos clientes han optado por acudir directamente a los restaurantes para evitar complicaciones”.

En tanto, Ana Iovane, miembro de AREA, manifestó que “han disminuido grandemente las ventas, aunado a que en estos momentos el restaurante se encuentra en una vía cerrada por remodelación, por lo que lo más fácil es realizar envíos a domicilio”.

Añadió que han estado utilizando otras plataformas para que las personas puedan recibir sus pedidos y no verse tan afectados.

Omar Rentería, repartidor de la aplicación PedidosYa, dijo que se encuentran “en huelga porque la empresa realizó un cambio en el formato de pago, donde ahora se paga por pedido según el kilometraje del lugar”. Agregó que “esto significa que, si antes un repartidor ganaba B/.2.50 por entrega, ahora sería B/.1.50, lo que no es rentable y representa una pérdida de alrededor del 50% de nuestra ganancia”.

Rentería subrayó que “nos encontramos a la espera de un diálogo con la empresa en los próximos días para llegar a un acuerdo”.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), ha señalado que “los motorizados que operan en plataformas de entrega a domicilio prestan un servicio bajo la modalidad de trabajo independiente y no dentro de una relación laboral directa”. No obstante, indicaron que el “MITRADEL está dispuesto a participar en una mesa interinstitucional para analizar este modelo de servicio”.