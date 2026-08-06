$!Baja recaudación afecta municipios del país, confirmaron los alcaldes

Tras dos años de gestión municipal, alcaldes y representantes de distintos distritos del país aseguran que la baja recaudación de impuestos continúa siendo el principal desafío para garantizar la operatividad y la ejecución de obras en sus comunidades.

Nadine González, presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) y alcaldesa del Distrito de Pinogana en Darién, dijo que “el principal problema que enfrentan actualmente los municipios es la disminución de la recaudación de ingresos. Esta situación afecta tanto a los municipios subsidiados como a los no subsidiados”.

González comentó que “la reducción de los ingresos, sumada a que el subsidio estatal no se revisa desde hace más de 15 años, dificulta el cumplimiento de obligaciones como el pago del décimo tercer mes, la prima de antigüedad y el incremento en los costos del combustible”.

En tanto, Joaquín De León, alcalde del distrito de David, provincia de Chiriquí, indicó que “actualmente los municipios a nivel nacional enfrentan retos históricos en materia financiera, la situación económica general en el país no es buena y eso se refleja en nuestras recaudaciones diarias, muchas empresas cerrando operaciones, que eso se traduce directamente en una merma o caída en los impuestos que ingresan”.

De León detalló que “medidas rápidas para mejorar la situación es promover que el sector construcción se active más, se necesita que se mueva más el sector inmobiliario; por otro lado, que los fondos de descentralización se transfieran de forma integral a los municipios según lo establece la ley 66 de descentralización”.

Asimismo, destacó que “sin temor a equivocarme, hoy los municipios administramos pobreza; creo que hay que trabajar en fortalecer la asignación de recursos con controles y competencias, pero darle la oportunidad al gobierno local con recursos de poder desarrollar sus territorios”.

En tanto, el alcalde de Aguadulce, en Coclé, Cristian Eccles, señaló que “el municipio atraviesa una situación financiera preocupante, al igual que enfrentan otras alcaldías del país”. Explicó que “la recaudación ha disminuido en los últimos meses, pese a las estrategias implementadas para acercarse a los comercios y aumentar los ingresos”. Ante este escenario, indicó que “hemos tenido que aplicar medidas de contingencia en el gasto para mantener la operatividad municipal”.

Por su parte, el alcalde del distrito de La Chorrera, Panamá Oeste, Eloy Chong, aseguró que “hemos mejorado nuestra recaudación, ya que hemos implementado la modernización de la forma de pago desde el primer año de gestión y operativos en el distrito, y está dando buenos resultados”. Añadió que “según el reporte de Tesorería con corte al 5 de julio de 2026, el municipio mantiene un saldo de B/. 2,104,562.18”.

El alcalde concluyó que “mejorar el sistema de cobro y ofrecer facilidades como pagos en línea, transferencias y Yappy es necesario para no quedarse atrás y mejorar la recaudación”.