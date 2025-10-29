BAC anuncia intención de adquirir Multibank

BAC manifestó su intención de adquirir Multibank, “dando inicio a un proceso de negociación que redefinirá en positivo el panorama financiero nacional”.

El banco explicó que “el proceso de adquisición está en su fase inicial y la transacción busca fortalecer la competitividad y solidez del sistema financiero panameño”. Aseguran que “los detalles específicos están siendo evaluados por ambas partes”.

En un comunicado informaron al mercado que su Junta Directiva ha acordado convocar a una Asamblea de Accionistas “con el fin de deliberar y decidir sobre los aspectos pertinentes relacionados con la potencial compra por parte de BAC International Corporation (BIC), filial de BHI, del 99.56906% de las acciones de Multi Financial Group, Inc”.

Con esta operación, la entidad resultante posterior a la eventual fusión se ubicaría en el top 3 de los bancos más grandes de Panamá y como el banco con mayor participación de mercado en Centroamérica con más de $43 billones en activos, $30 billones en cartera y $32 billones en depósitos.