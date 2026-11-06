$!Azuero, Coclé y Veraguas reactivan turismo con promoción y eventos tras el sismo

La promoción nacional e internacional, la reparación de infraestructura turística y el acompañamiento directo a empresarios y comunidades son las acciones que se realizan para reactivar el turismo en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) indicó que las afectaciones no han sido iguales en todos los destinos y que hay hoteles, restaurantes y operadores que continúan trabajando y están preparados para recibir visitantes. En Playa Venao y Santa Catalina ya se reactivaron y están listos para nacionales y extranjeros.

Explicaron que la estrategia se concentra en tres prioridades: acompañar la recuperación de los destinos, fortalecer la coordinación con el sector privado y mantener activa la promoción, con soluciones a corto, mediano y largo plazo.

A través de la estrategia de promoción y marca país, se continúa posicionando a Panamá en los mercados internacionales, resaltando los destinos que permanecen operativos, la conectividad aérea y la oferta de congresos, convenciones y grandes eventos. Se trabaja con organizadores para mantener la programación y la confianza en el país. Junto a PROMTUR Panamá, se mantiene comunicación permanente con aerolíneas, mayoristas, turoperadores, agencias de viajes y aliados estratégicos, compartiendo información actualizada sobre destinos y operaciones turísticas.

La entidad aseguró que a nivel nacional, la celebración de fiestas patrias representan una oportunidad para incentivar a los panameños a recorrer los destinos que ya están listos y apoyar a empresarios y emprendedores.