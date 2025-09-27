Avanza estrategia para combatir enfermedades en cultivos de café en Herrera

En Los Pozos, Herrera, miembros de la agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), junto a productores locales, continúan con la colocación y verificación de trampas para controlar la broca del café.

Esta plaga, una de las más perjudiciales para los cultivos de café, está siendo combatida con éxito gracias a la implementación de estrategias y la aplicación de productos específicos.

El MIDA ha reportado capturas significativas de la broca en las trampas, lo que ha permitido monitorear la incidencia de la plaga y aplicar medidas oportunas. El trabajo conjunto entre el MIDA y los productores ha sido fundamental para reducir las pérdidas y asegurar la calidad de la cosecha.

La iniciativa busca mantener la sostenibilidad del sector en una provincia donde la caficultura, aunque de menor escala a nivel nacional, es de suma importancia para los agricultores que se dedican a la actividad.

Cifras recientes del ciclo agrícola 2024-2025 reflejan que en la provincia de Herrera unos 21 productores se dedican al cultivo y comercialización de este rubro en una superficie de 11.5 hectáreas, con una cosecha registrada de 115 quintales.

El MIDA, a través de sus diferentes agencias, reitera su compromiso en continuar apoyando a los productores nacionales y asegurar la salud de sus cultivos.