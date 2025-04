Lideres de gremios empresariales expresaron su respaldo a la reactivación de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón, mediante “una operación de Panamá” o un “acuerdo” tal como lo ha anunciado el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El mandatario manifestó ayer que “se ha comenzado a establecer los contactos necesarios, esa mina es de Panamá y no de más nadie y Panamá la explotará, si la decisión es explotarla como corresponda, con un operador que se encargue de lo técnico”.

Mulino aseguró que “va a ser una operación de Panamá, no un contrato con más nadie”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, ha manifestado que “en el mapa de decisiones, según la ruta planteada, no podemos dar más demora; nos toca hablar del gran elefante blanco en la sala, la mina”. Añadió que “el sitio minero en Donoso, la fosa, el hueco, como quieran llamarlo, es una realidad que no podemos ignorar, sobre la cual debemos tomar acción. Hoy, 47 mil personas no tienen trabajo, ya que trabajaban para la empresa o para algún proveedor de esta”.

Temístocles Rosas, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), señaló que “para la economía panameña es muy favorable que la actividad minera se reactive cuanto antes. Ante la situación económica y el aumento del desempleo, esta actividad es una fuente de generación de actividades y de empleo”.

Por su parte, Severo Sousa, miembro del CoNEP indicó que “es acertado que se busque una forma expedita y legal que permita reactivar esa operación de la cual dependen cerca de 54 mil familias y 5% del PIB”. Añadió que “esto ayudaría a reactivar la economía, los aportes al Estado y a la CSS son necesarios e importantes”.