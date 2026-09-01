Asamblea somete a consulta iniciativas sobre ‘back office’ en San Miguelito e hipoteca inversa

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó remitir a subcomisión tres proyectos de ley de corte comercial y financiero. El objetivo es ampliar la discusión y alcanzar consensos mediante el análisis y la consulta con los sectores involucrados, tras escuchar los planteamientos de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), explicó el presidente de la comisión Jamis Acosta.

El primer texto corresponde al Proyecto de Ley 246, presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, el cual busca establecer un régimen especial regional para sedes de oficinas administrativas de apoyo interno (back office), orientado a la generación de empleo formal y al fomento de la inversión en el distrito de San Miguelito. Esta subcomisión estará integrada por los diputados Jorge González, quien la presidirá, José Pérez Barboni y Crispiano Adames, y dispondrá de un plazo de 20 días para entregar su informe.

Asimismo, pasaron a fase de consulta el Proyecto de Ley 577, impulsado por el diputado Jairo Salazar, que regula la operación de las concesionarias y distribuidoras de vehículos automotores en el país e impone obligaciones sobre el servicio técnico autorizado y el inventario de repuestos. Dicho grupo de trabajo estará conformado por los comisionados Julio De La Guardia, quien lo presidirá, Néstor Guardia y Yamireliz Chong, con un término de 10 días para rendir su informe. En ese mismo periodo deberá presentar sus conclusiones la subcomisión encargada del Proyecto de Ley 652, propuesto por el diputado Ernesto Cedeño, que crea el régimen especial de protección económica temporal por cesación involuntaria del empleo. Esta comitiva estará integrada por los diputados Néstor Guardia, Jorge González y Ariel Vallarino.

Durante la sesión, la comisión emitió además un concepto favorable, a solicitud de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes (presidida por la diputada Lilia Batista), al Proyecto de Ley 660, que instituye la Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística y Folclórica de San Martín. De igual forma, se aprobó el prohijamiento del Anteproyecto de Ley 74, el cual regula la figura de la hipoteca inversa en el país, informó el despacho de prensa de la Asamblea.