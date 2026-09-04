Asamblea recomendará al Ejecutivo ajustes al Presupuesto del Estado 2027

Tras concluir las primeras tres semanas de vistas presupuestarias, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Eduardo Vásquez, informó que esta instancia legislativa recomendará al Órgano Ejecutivo realizar algunos ajustes al Proyecto de Ley 644, que fija el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027.

En este periodo se han llevado a cabo 46 vistas presupuestarias, con la participación de instituciones como el Tribunal Electoral, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Educación y Pandeportes, entre otras.

Vásquez señaló que aún restan por comparecer entidades clave como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud (MINSA), cuyos presupuestos calificó como “bastante sensitivos”, destacando la preocupación especial por el sector sanitario.

Ante esto, el diputado pidió a los comisionados centrarse en su rol fiscalizador para elaborar recomendaciones que optimicen los recursos, especialmente en salud y otras dependencias prioritarias. “Creemos que debemos centrarnos más en los resultados y en la inversión”, enfatizó Vásquez, citando como ejemplo el sector educativo, donde el gasto de funcionamiento supera al de inversión.

“Si queremos resultados, necesitamos lograr un balance y revisar las entidades que manejan inversión, pero registran un recaudo muy bajo para el Estado”, añadió el diputado, subrayando que las prioridades de la comisión seguirán siendo la infraestructura, la salud, la educación y el acceso al agua, debido a su capacidad para dinamizar la economía y generar empleo.

Finalmente, Vásquez indicó que el análisis de las vistas presupuestarias se mantendrá dentro de los tiempos programados y se extenderá, al menos, por tres semanas más.