Asamblea Nacional ratifica al nuevo director de la Agencia Panameña de Alimentos

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la designación del Mgtr. Luis Carlos Solís Adames como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), tras recomendación de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales. La designación fue conferida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante el Decreto Ejecutivo N°16 del 27 de julio de 2026.

Solís ha dirigido empresas dedicadas a la importación, distribución y comercialización de alimentos, liderando la gestión logística, las cadenas de abastecimiento y las relaciones con productores y proveedores. También ha impulsado la coordinación entre los sectores público y privado y la ejecución de proyectos de alto impacto social y educativo, informó la Asamblea Nacional.

En el ámbito académico, el nuevo director es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) con énfasis en Comercio Internacional de la misma casa de estudios. Además, cuenta con estudios de Maestría en Educación con énfasis en Currículo y una Especialización en Docencia Superior, ambos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, formación que respalda su capacidad para liderar procesos de innovación y mejora continua en la administración pública.

Al frente de la APA, Luis Carlos Solís liderará una gestión enfocada en fortalecer la institucionalidad, optimizar los procesos, impulsar la transformación digital y modernizar la gestión administrativa.