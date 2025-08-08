Arias: “es el momento para buscar inversión”

“Este es el momento ideal para salir a buscar inversión extranjera”, así lo indicó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Arias respaldó los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional en la organización de misiones comerciales y empresariales a otros países para atraer nuevas inversiones.

El líder de la CCIAP, señaló que “al salir de la lista gris, múltiples compañías de Europa ya tienen la posibilidad de invertir en Panamá y lo están haciendo. Nosotros vamos a estar acompañando al gobierno, en la misión de Nueva York y la de Brasil”.

El empresario también se refirió a la proyección de crecimiento económico de 4.2% que realizó la CEPAL para el país, y aseguró que “es positivo”. Sin embargo, “Panamá debería crecer el 5.5%, ese es nuestro potencial real. Panamá lo tiene todo hasta en materia económica”.

Arias expresó que están “trabajando de la mano con Chiquita para hacer todo lo humanamente posible para que regresen, porque Bocas del Toro necesita el trabajo. No sabemos si regresa, en qué cantidad, en qué calidad y de qué tamaño, pero necesitamos que la zona de Bocas del Toro produzca banano”.