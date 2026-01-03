APIMPA respalda autorización para procesar material rocoso en proyecto minero

Ante el anuncio del presidente de la República José Raúl Mulino que autoriza el procesamiento del material rocoso existente en el área del proyecto minero, la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA) expresó su respaldo al considerar que la medida representa un impulso estratégico para la economía nacional y una esperanza concreta para miles de panameños que dependen directa e indirectamente de esta actividad.

A través de una nota de prensa la APIMPA, detalló que, en los últimos meses numerosas familias han enfrentado escenarios de incertidumbre, pérdida de ingresos y limitación de oportunidades laborales, por lo que esta decisión gubernamental significa un alivio y una posibilidad real de recuperar el bienestar y la dignidad del trabajo. De igual manera destacó, la sensibilidad del Gobierno Nacional al escuchar las necesidades del país y adoptar acciones orientadas a la generación de empleo, la dinamización de la economía y la recuperación de la confianza en el sector productivo.

APIMPA está integrada por más de 400 proveedores panameños, entre pequeñas, medianas y grandes empresas establecidas en todo el territorio nacional. Este sector empresarial, conformado mayoritariamente por panameños, se caracteriza por su resiliencia, capacidad técnica y compromiso con la responsabilidad social. En ese sentido, la asociación reiteró que sus miembros están preparados para apoyar el proceso y aportar soluciones que impacten positivamente en la vida de las personas.

La organización también resaltó que los proveedores que representa promueven principios de economía circular, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos locales, contribuyendo a un desarrollo que se traduzca en bienestar social, progreso sostenible y desarrollo humano para el país.

Finalmente la organización manifestó que más allá de la reactivación económica, APIMPA subrayó que la medida simboliza esperanza para quienes buscan empleo, tranquilidad para los hogares y nuevas oportunidades de crecimiento. Y reiteró su disposición de continuar colaborando de manera cercana con las autoridades, el sector productivo y todos los actores involucrados, priorizando el bienestar de las familias, la estabilidad laboral y el desarrollo integral de Panamá.