APEDE: Panamá necesita fortalecer sus bases para impulsar un desarrollo sostenible

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia de Sanctis, afirmó que Panamá requiere fortalecer la seguridad jurídica, las instituciones democráticas y la libertad económica para consolidar un modelo de desarrollo sostenible que permita generar más oportunidades para la población.

De Sanctis señaló que las propuestas impulsadas por el gremio durante los últimos dos años responden a una visión integral de país, enfocada en mejorar la competitividad y garantizar un crecimiento con equidad.

“La construcción de una nación requiere bases sólidas y una planificación estratégica. Solo así podremos asegurar un desarrollo sostenible y mayores oportunidades para todos los panameños”, expresó.

La dirigente manifestó su preocupación por el debilitamiento institucional y la pérdida de confianza en la democracia, al considerar que estos factores afectan la atracción de inversiones y la estabilidad del país.

Además, indicó que es necesario reducir la burocracia y agilizar los trámites para facilitar la actividad empresarial y promover la generación de empleo formal.

En materia de transparencia, sostuvo que fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción son condiciones indispensables para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

De Sanctis también destacó la importancia de modernizar el sistema educativo para preparar el talento humano frente a los retos de la inteligencia artificial y la economía digital, así como continuar impulsando la capacitación y el desarrollo de competencias laborales.

Añadió que Panamá debe cerrar las brechas de infraestructura física y digital para fortalecer sectores como la logística, la agroindustria y el turismo, al tiempo que garantice el acceso al agua potable y mejores servicios públicos.

La presidenta de APEDE aseguró que la equidad de género y la inclusión representan factores que fortalecen la productividad del país, mientras que el diálogo social y la creación de empleos formales son fundamentales para mantener la estabilidad económica y social.

Finalmente, De Sanctis indicó que Panamá debe reforzar su imagen internacional como un centro logístico y financiero confiable y avanzar hacia su exclusión definitiva de listas discriminatorias.

“Desde APEDE seguiremos promoviendo propuestas y espacios de diálogo que contribuyan a construir un país más competitivo, equitativo y próspero”, concluyó.