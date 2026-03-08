APEDE impulsa la igualdad de género y el liderazgo femenino como motor de progreso en Panamá

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) reiteró la importancia de avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Panamá, destacando que la participación femenina en los espacios de toma de decisiones es fundamental para fortalecer la competitividad del país, la institucionalidad y la democracia.

Giulia De Sanctis, presidenta de la asociación, expresó que “avanzar hacia la paridad no significa enfrentar a hombres y mujeres, sino construir una sociedad más equilibrad”. “La igualdad de oportunidades no es un tema de hombres contra mujeres. Es un tema de sociedad. Siempre digo que la humanidad es como un pájaro: necesita sus dos alas para volar. Cuando hombres y mujeres participan plenamente en la toma de decisiones, el país avanza mejor”, manifestó.

Según De Sanctis en el ámbito empresarial, Panamá ya cuenta con herramientas para impulsar el liderazgo femenino. La Ley 56 de 2017 promueve la participación de mujeres en juntas directivas y una mayor diversidad en los órganos de gobierno corporativo. Desde APEDE se impulsa su cumplimiento como parte de un modelo de gobierno corporativo moderno y competitivo, que reconoce que la diversidad en los equipos de liderazgo mejora la toma de decisiones, fortalece la innovación y contribuye a mejores resultados organizacionales.

En coherencia con esta visión, APEDE impulsa activamente la paridad de género y el liderazgo femenino dentro de su propia estructura institucional. Este compromiso se refleja, desde hace años, en la participación de mujeres dentro de sus juntas directivas, cuya presencia en los espacios de decisión responde a la convicción y voluntad de quienes integran el gremio de fortalecer una cultura basada en la diversidad, el mérito y la igualdad de oportunidades.

La presidenta de APEDE destacó la importancia de impulsar programas de mentoría, redes profesionales y oportunidades de liderazgo para las nuevas generaciones de mujeres, recordando que durante décadas muchas alcanzaron posiciones de liderazgo enfrentando barreras estructurales y sin redes de apoyo. “Hoy sabemos que el talento necesita acompañamiento y oportunidades reales para desarrollarse. Las empresas pueden jugar un papel importante creando esos espacios”, señaló.

En esta misma línea, APEDE reafirmó su compromiso con las iniciativas globales que promueven la igualdad de género al firmar los Principios de Empoderamiento de las Mujeres impulsados por ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas, una iniciativa internacional que orienta a las empresas para promover la igualdad de oportunidades en el trabajo, el liderazgo y la comunidad.

En el ámbito público, APEDE considera igualmente necesario avanzar hacia una mayor participación de mujeres en los espacios donde se toman decisiones que impactan al país. La presencia femenina en la política no debe verse únicamente como un tema de representación, sino como una oportunidad para incorporar más visiones, experiencias y liderazgo en la construcción de políticas públicas.

Panamá aún enfrenta un rezago importante: mientras en varios países de América Latina las reformas de paridad han permitido que entre 45% y 52% de los escaños parlamentarios sean ocupados por mujeres, en nuestro país la representación femenina se mantiene entre el 21% y el 23%, lo que refleja una brecha significativa.

De Sanctis explicó que, aunque en procesos anteriores se intentó fortalecer la paridad en las reformas electorales, la llamada “válvula de escape” ha terminado debilitando su aplicación. En esta ocasión, al mantenerse desde la etapa técnica, el gremio considera que representa un retroceso en los esfuerzos por lograr una mayor participación de mujeres en la vida política del país.

Para APEDE, avanzar hacia una mayor participación de las mujeres en la vida económica, empresarial y pública no es solo un tema de justicia social, sino una condición para el progreso del país. “Cuando ampliamos las oportunidades para que más mujeres participen en la toma de decisiones, gana la empresa, gana la economía y gana Panamá”, concluyó De Sanctis.