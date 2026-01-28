APEDE: Economía panameña mantuvo un crecimiento acumulado de 4.2%

La economía panameña mantuvo un crecimiento acumulado de 4.2% entre enero y septiembre de 2025, alcanzando un valor de B/. 61,189.7 millones; lo que representa un aumento de B/. 2,463.8 millones frente al mismo período del año anterior, reveló la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El reporte económico ejecutivo mensual, correspondiente a diciembre de 2025, señala además que el Producto Interno Bruto (PIB) real creció un 3.9% interanual en el tercer trimestre, mientras que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un incremento del 4.37% en noviembre. Esto confirma que el país mantiene una senda de expansión, aunque a un ritmo más moderado y con una recuperación desigual entre sectores.

En materia fiscal, el informe destaca una mejora en las finanzas públicas. A septiembre de 2025, el déficit fiscal del Sector Público No Financiero se redujo al -4.6% del PIB, una mejora de 1.7 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. No obstante, la deuda pública alcanzó los B/. 58,904.6 millones (equivalente al 65% del PIB), lo que mantiene la presión sobre la sostenibilidad fiscal.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, manifestó que estos resultados refuerzan la necesidad de consolidar el crecimiento con decisiones responsables: «La disciplina fiscal, la inversión productiva y la calidad del gasto público son determinantes para proteger la confianza y generar más oportunidades», afirmó.

El reporte advierte que la presión tributaria se mantiene baja, con ingresos equivalentes al 7.1% del PIB. Esto limita el margen fiscal y refuerza la necesidad de mejorar la distribución del gasto, priorizando la inversión de capital sobre el gasto corriente.

«Más allá de las cifras, este reporte busca ayudar a tomar mejores decisiones. Panamá tiene bases sólidas, pero necesita coherencia, responsabilidad y visión de largo plazo para que el crecimiento se traduzca en bienestar real», concluyó De Sanctis.