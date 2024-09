Apede da espaldarazo a Mon

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) Giulia De Sanctis se refirió a algunos de los retos que enfrenta el país y que deben ser atendidos de manera urgente por los próximos meses.

Para De Sanctis, las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), la devolución de auxilios económicos, la regulación de negocios informales, dinamización de la economía y generación de empleos, son los temas en la agenda.

La líder de APEDE dijo que “el tema más grave que tiene la CSS es el programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Las medidas paramétricas no le gustan a nadie, pero es una realidad... Hay que mirar todas las propuestas, tirar todos los cálculos y llevemos la propuesta que demuestre que tiene la viabilidad financiera. La realidad a veces no es lo que más nos gusta, si no que es lo que es”.

De Santics aseguró que se siente conforme con la escogencia de Dino Mon como director de la CSS.

Sobre el proceso de devolución de auxilios económicos que ha puesto en marcha el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), De Sanctis manifestó que “hay que ver aquellos panameños que habiendo cobrado un dinero no estudiaron, pienso que esos panameños debieron tener la conciencia y la moralidad de ir a firmar esos documentos de devolución y de pago de préstamo porque realmente es lo que corresponde. Hemos visto un montón de otros panameños que tenían las notas, tenían las ganas y no se les concedió un auxilio. Siento que hay personas que tienen la obligación moral de ir a devolver el dinero”.

Ante la proliferación de negocios informales en espacios públicos, la presidenta de APEDE, expresó que “los municipios tienen que velar por ese espacio público”, pero también entiende que hay un tema social “son personas que llevan una actividad económica para llevar comida a su hogar en un momento de crisis”.

Dijo que es necesario reglamentarlos porque están haciendo una competencia desleal con pequeños empresarios que pagan impuestos, avisos de operación, alquiler y demás.

De Sanctis afirmó que en estos dos meses de gestión del nuevo gobierno se han mandado mensajes positivos, sin embargo “como ciudadanos esperamos más, que la economía se acelere y haya menos desempleo”.