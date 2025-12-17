$!Anuncio importante: Advertencia al sistema cooperativo y al público en general

La directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOOP, <b>ERIKA CORINA VARGAS DE GONZÁLEZ</b>, hace del conocimiento público a todo el sistema cooperativo y ciudadanía en general, que <b>NO HA AUTORIZADO, A TITULO PERSONAL O DE INTERMEDIARIOS, NINGÚN TIPO DE GESTIÓN, TRÁMITE, NEGOCIACIÓN, NI TRANSACCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRACTUAL, COMERCIAL, COOPERATIVO Y PATRIMONIAL,</b> para agilizar, intermediar, coaccionar, y/o favorecer, cualquier gestión administrativa ante esta institución o cualquier otra, ni ante terceros, en su nombre o representación.Por tanto, en este sentido, queda entendido que <b>cualquier persona natural o jurídica</b> que realice o haya tramitado actos, acuerdos, compromisos, cobros, solicitudes, transacciones o cualesquiera otros; alegando representación o autorización por parte de la directora ejecutiva del IPACOOP, <b>lo hace bajo su propia responsabilidad.</b>Se advierte que quien incurra en este tipo de acciones fraudulentas, deberá asumir las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales según lo establecido en nuestra legislación.