$!Anuncio importante: Advertencia al sistema cooperativo y al público en general

La directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOOP, ERIKA CORINA VARGAS DE GONZÁLEZ, hace del conocimiento público a todo el sistema cooperativo y ciudadanía en general, que NO HA AUTORIZADO, A TITULO PERSONAL O DE INTERMEDIARIOS, NINGÚN TIPO DE GESTIÓN, TRÁMITE, NEGOCIACIÓN, NI TRANSACCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRACTUAL, COMERCIAL, COOPERATIVO Y PATRIMONIAL, para agilizar, intermediar, coaccionar, y/o favorecer, cualquier gestión administrativa ante esta institución o cualquier otra, ni ante terceros, en su nombre o representación.

Por tanto, en este sentido, queda entendido que cualquier persona natural o jurídica que realice o haya tramitado actos, acuerdos, compromisos, cobros, solicitudes, transacciones o cualesquiera otros; alegando representación o autorización por parte de la directora ejecutiva del IPACOOP, lo hace bajo su propia responsabilidad.

Se advierte que quien incurra en este tipo de acciones fraudulentas, deberá asumir las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales según lo establecido en nuestra legislación.