AMP levantan suspensión de zarpe en el litoral Pacífico

La suspensión de zarpe en el litoral Pacífico fue levantada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sin embargo, se mantiene un monitoreo constante ante el ingreso de condiciones de mar de fondo, previstas del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025, las cuales podrían generar incremento en el oleaje a lo largo del litoral Pacífico.

En el marco del operativo de Fiestas Patrias 2025, que se desarrollará del 1 al 5 de noviembre de 2025, la AMP reitera a los capitanes y operadores de embarcaciones con motor fuera de borda y a los usuarios en general:

· Cumplir con el uso obligatorio de los dispositivos de seguridad, tales como chalecos salvavidas, radios de comunicación y remos.

· Mantener la documentación en regla, tanto de la nave como de la licencia de capitán u operador.

· Estar atentos a la evolución de las condiciones climáticas y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.

La AMP recuerda a todos los usuarios que ellos representan el primer anillo de seguridad, por lo que su responsabilidad, colaboración y cumplimiento de las normas son fundamentales para garantizar la vida humana