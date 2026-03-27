$!Alza del combustible eleva tarifas y costos de operación

El alza en los precios del combustible ha elevado los costos de operación de empresas dedicadas al traslado de mercancías, ha encarecido los fletes marítimos, materias primas, los precios de alimentos y tarifas del transporte selectivo, explicaron empresarios y economistas.

Consultados por Metro Libre indicaron que todas las actividades están siendo impactadas por este incremento, por lo que el gobierno también debe contemplar medidas para la realidad de cada actividad.

Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá (CNPA), indicó que en el sector “nos está impactando por dos frentes: primero, en el costo directo de producción de la materia prima; y segundo, en la exportación, debido al aumento en el costo del transporte que utilizamos”.

Zúñiga detalló que “los costos de operación han subido un 11.5%”. Agregó que “la salida de un barco pasó de B/.11.000 a alrededor de B/.12.000, por lo que nos hemos tenido que adaptar hasta que se resuelva la situación”.

En tanto, Gloria de Ávila, Secretaria General de la Cámara Panameña de Transporte Colegial (CANATRACOL), explicó que “nosotros no podemos reducir costos, porque hay que ponerle aceite, hay que hacerle el mantenimiento y hay que pagarle al banco. Y esos son gastos que tenemos fijos”. Ávila agregó que “si antes se invertían B/.15.00 en combustible para uno o dos días de recorrido, ahora se requieren hasta B/.9.00 adicionales”. Dijo que preparan informes para presentarlos al gobierno y solicitar apoyo.

Mientras, José Gabriel Lezcano, de la Unión de Conductores de Plataformas Digitales de Transporte y Similares (UNCLOPLADIS), comentó que “el alza del combustible agrava una situación ya afectada por bajas ganancias y altas comisiones, elevando los costos de operación en un 25% y poniendo en riesgo la actividad por un aumento en las tarifas”.

Lezcano dijo que “los conductores invertían cerca de B/.30.00 diarios en combustible, pero ahora necesitan entre B/.35.00 y B/.40.00”, lo que los obliga a trabajar entre 10 y 12 horas para alcanzar sus ingresos”.

Juan Carlos Rodríguez, transportista de carga en Colón, afirmó que “el aumento del combustible ha afectado un 40% e impacta de manera severa el principal insumo para el traslado de mercancía”.

Rodríguez explicó que “si el precio del combustible no baja, el aumento en los costos tendrá que trasladarse a los clientes, impactando al consumidor final”. También “un viaje Panamá–Colón, que antes costaba B/.80.00, ahora ronda entre B/.100.00 y B/.120.00”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera destacó que “lo ideal sería incorporar a los sectores no contemplados y construir respuestas diferenciadas según la realidad de cada actividad. La clave es que la respuesta sea técnica, proporcional y no excluyente, de forma que ayude a mitigar este choque externo sin generar distorsiones innecesarias ni comprometer el equilibrio de las finanzas públicas”.