Alcaldía de Panamá implementará inmovilizadores de vehículos

La Alcaldía de Panamá anunció que pondrá en marcha la estrategia de inmovilización temporal de vehículos que obstruyan o causen daños a aceras, servidumbres, vías municipales, áreas verdes y otros espacios de dominio público, luego de que el Concejo Municipal aprobó el acuerdo para regular la iniciativa.

“El proyecto, que busca fortalecer el orden urbano y proteger los espacios destinados al uso ciudadano, permitirá a la administración municipal aplicar medidas de inmovilización mediante dispositivos conocidos como ‘botas’ a vehículos que ocupen indebidamente espacios públicos o afecten la infraestructura local, incluyendo aquellos que se encuentren abandonados o en evidente estado de deterioro”, informó el municipio capitalino en un comunicado.

El acuerdo busca garantizar una movilidad más segura para peatones, personas con discapacidad, adultos mayores y niños, al tiempo que promueve la recuperación de áreas destinadas al libre tránsito y la convivencia ciudadana. Asimismo, incorpora mecanismos orientados a brindar mayores garantías y transparencia en la aplicación de la medida.

La disposición entrará en vigencia una vez sea publicada en la Gaceta Oficial, momento a partir del cual podrá ser aplicada dentro del distrito de Panamá conforme a los procedimientos establecidos en el acuerdo aprobado.