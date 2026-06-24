Economía

Alcaldía de Panamá implementará inmovilizadores de vehículos

Alcaldía de Panamá implementará inmovilizadores de vehículos
Redacción Web
24 de junio de 2026

La Alcaldía de Panamá anunció que pondrá en marcha la estrategia de inmovilización temporal de vehículos que obstruyan o causen daños a aceras, servidumbres, vías municipales, áreas verdes y otros espacios de dominio público, luego de que el Concejo Municipal aprobó el acuerdo para regular la iniciativa.

“El proyecto, que busca fortalecer el orden urbano y proteger los espacios destinados al uso ciudadano, permitirá a la administración municipal aplicar medidas de inmovilización mediante dispositivos conocidos como ‘botas’ a vehículos que ocupen indebidamente espacios públicos o afecten la infraestructura local, incluyendo aquellos que se encuentren abandonados o en evidente estado de deterioro”, informó el municipio capitalino en un comunicado.

El acuerdo busca garantizar una movilidad más segura para peatones, personas con discapacidad, adultos mayores y niños, al tiempo que promueve la recuperación de áreas destinadas al libre tránsito y la convivencia ciudadana. Asimismo, incorpora mecanismos orientados a brindar mayores garantías y transparencia en la aplicación de la medida.

La disposición entrará en vigencia una vez sea publicada en la Gaceta Oficial, momento a partir del cual podrá ser aplicada dentro del distrito de Panamá conforme a los procedimientos establecidos en el acuerdo aprobado.

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