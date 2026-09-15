Alcalde Mizrachi inaugura Empleo 2.0 con más de 11 mil vacantes

El alcalde Mayer Mizrachi inauguró este martes la feria Empleo 2.0 by Konzerta en el Centro de Convenciones ATLAPA, con una oferta de más de 11 mil plazas vacantes para panameños.

En total, cerca de 30 mil personas se han registrado a través del portal vacantes.mupa.gob.pa para participar en la feria.

En esta edición participan más de 130 empresas que buscan contratar perfiles según los requisitos publicados en la plataforma de la Alcaldía de Panamá.

La atención presencial se realizará este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en cuatro turnos: 8:00 a.m. a 10:00 a.m., 10:00 a.m. a 12:00 p.m., 12:00 p.m. a 2:00 p.m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

La Alcaldía de Panamá invita a quienes buscan nuevas oportunidades laborales que aún están a tiempo de registrarse y participar en esta nueva oportunidad que ofrece Empleo 2.0 Powered by Konzerta.