Aixa Serracín Conte asume la presidencia de la Junta Técnica de Contabilidad

Aixa Serracín Conte tomó posesión como nueva presidenta de la Junta Técnica de Contabilidad (JTC), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). La JTC, establecida por la Ley 280 de 30 de diciembre de 2021, es la máxima autoridad reguladora de los más de 25,000 Contadores Públicos Autorizados (CPA) del país.

“La reactivación de la Junta Técnica de Contabilidad es clave para fortalecer la transparencia y el valor público. Con visión estratégica, trabajaremos para que cada acción de la JTC contribuya al desarrollo económico y a la confianza en nuestro país”, afirmó Serracín Conte durante la ceremonia realizada en el Salón Atlántico del MICI, con la participación de autoridades gubernamentales, gremio contable, academia y sector privado.

Serracín Conte presentó un plan de trabajo 2025–2026 con tres ejes prioritarios: modernización y agilidad regulatoria mediante digitalización de trámites y depuración del registro de CPA; valor público y comunicación transparente a través de campañas educativas y publicación anual de resultados de gestión; y posicionamiento técnico y desarrollo profesional mediante comisiones técnicas, foros especializados y alianzas internacionales con organismos como IFAC, ISSB y AIC.

Durante el acto, el viceministro de Industria y Comercio, Eduardo Arango, destacó que los tres ejes serán esenciales para atender reclamos históricos del gremio contable y dar mayor visibilidad a su labor. “Los contadores a veces se quejan de que los trámites son lentos y las resoluciones no salen a tiempo”, señaló.

Agregó que “la JTC debe apoyar al contador de a pie, ese que está en la calle, para que demuestre su desarrollo profesional en el trabajo que realiza”.